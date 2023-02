(Di domenica 26 febbraio 2023) Conferenza peral termine di Bologna-Inter. Dalla sala stampa del Dall’Ara l’allenatore ha fornito ulteriori analisi da parte sua sulla partita malamente persa quest’oggi in Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Bologna-Inter. L’Inter è capace di grandissime partite e poi improvvisamente di spegnersi subito dopo. Qual è la ragione? Chiaramente, se vai a vedere dopo le partite di Champions League, abbiamo qualche problema. Poi, lontano da San Siro, il problema si accentua ancora di più. Quindicercare die cercare di fare meglio. Il primo tempo di oggi insufficiente, il secondo meglio. Nel momento in cui avevamo creato qualcosa e i presupposti per vincere la partita abbiamo preso un gol chiaramente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi: «Tradito dall'Inter? No! Ma dobbiamo porre rimedio, io responsabile» - - FcInterNewsit : Inzaghi in conferenza: 'Poco da salvare dopo questa partita. Tradito dai miei ragazzi? Mai, dobbiamo capire...' - GianmarcoDaria : ???#Inzaghi: 'Oggi poco da salvare. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, avevamo creato presupposti con Dzeko, Cal… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Oggi poco da salvare. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, avevamo creato presupposti con Dzeko, Calhanoglu e… - marifcinter : #Inzaghi: 'Oggi poco da salvare. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, avevamo creato presupposti con Dzeko, Calha… -

Quando è infuriata la contesa con gli altri giganti, l'Inter non ha mai. Meno abbagliante, ... Anche se lo snobismo, è un dato di fatto, ha sovente rosolato sulla graticolae i suoi. Per ...Il derby di ieri sera ha visto trionfare l'Inter di, che si conferma seconda in classifica e accentua le difficoltà del Milan di Pioli. Parla ... ''' sportivamente il Milan Sono d'...

Inzaghi: «Tradito dall’Inter No! Ma dobbiamo porre rimedio, io responsabile» Inter-News.it

Dzeko tradisce Inzaghi: in Inter-Porto l’attaccante assente ingiustificato Inter-News.it

Inter-Porto 1-0, Inzaghi esulta: decisiva la rete nel finale di Lukaku Footballnews24.it

Champions League - Le pagelle di Inter-Porto 1-0: Onana super, Lukaku si sblocca, male Otavio Eurosport IT

Inzaghi. “Ci siamo mangiati il vantaggio in classifica, c’è poco da salvare. Mancano motivazioni” SOS Fanta

Il bosniaco ha tradito la fiducia di Inzaghi con una prestazione contraddistinta dagli errori. Stavolta però il numero 9 non è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il bosniaco non è in un ...Goal di Lukaku nella vittoria per 1-0 per l'Inter di Inzaghi sul Porto nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League ...