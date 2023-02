Inzaghi: «Primo tempo non da Inter. Mangiato gap Champions League!» (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone ha parlato dopo Bologna-Inter, match perso dai nerazzurri 0-1, ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha cercato di dare una spiegazione alla settima sconfitta in campionato LA PRESTAZIONE ? Inzaghi analizza la sconfitta: «Abbiamo approcciato male. Insufficiente il Primo tempo, non da Inter. Nella ripresa nel momento migliore abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati. Ok gli infortuni e la stanchezza, ma dovevamo fare di più! Bisogna cercare le motivazioni ogni due-tre giorni, in queste gare serve fare di più. Bisogna fare di più, nel Primo tempo non si è vista la migliore Inter. In casa abbiamo un ottimo cammino, mentre in trasferta non è da Inter. Abbiamo analizzato la cosa, lo scorso anno facevamo meglio. Ci ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone ha parlato dopo Bologna-, match perso dai nerazzurri 0-1, ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha cercato di dare una spiegazione alla settima sconfitta in campionato LA PRESTAZIONE ?analizza la sconfitta: «Abbiamo approcciato male. Insufficiente il, non da. Nella ripresa nel momento migliore abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati. Ok gli infortuni e la stanchezza, ma dovevamo fare di più! Bisogna cercare le motivazioni ogni due-tre giorni, in queste gare serve fare di più. Bisogna fare di più, nelnon si è vista la migliore. In casa abbiamo un ottimo cammino, mentre in trasferta non è da. Abbiamo analizzato la cosa, lo scorso anno facevamo meglio. Ci ...

