Inzaghi | «Primo tempo insufficiente Serviva più lucidità Se non avessimo preso gol…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 febbraio 2023)interviene nel post-partita di Bologna-Inter per parlare della prestazione della sua squadra, uscita sconfitta dalla sfida. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn. APPROCCIO SBAGLIATO – Simoneanalizza le problematiche riscontrate dall’Inter nella sfida persa contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn: «Rammarico di avergol in un nostro buon momento. Ilè stato insufficienti e brutto, l’approccio non è stato dei migliori. Nel secondoabbiamo fatto meglio e creato occasioni, sbloccandola noi staremmo parlando di un’altra partita. Neldovevamo mettere di più come aggressività e corsa e nel secondo abbiamo ...