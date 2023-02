Inzaghi: «Partita non semplice! Panchina per Barella ed Acerbi? Vi spiego» (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone Inzaghi ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport RICORDO – Queste le parole di Inzaghi: «Giocando così tanto è normale che ci sia stanchezza. Purtroppo abbiamo qualche defezione, ma è qualcosa che capita a tutti. Massima fiducia per chi giocherà in una Partita non semplice contro un avversario in salute e che sta facendo bene. Centrocampo? Brozovic sappiamo tutti l’importanza che ha nella nostra squadra. Sta bene, è entrato molto bene col Porto, ho fatto delle valutazioni. Acerbi e Barella inizialmente partono fuori, erano quelli che hanno giocato di più. Dimarco e Skriniar hanno provato a stringere i denti. Speriamo di riaverli dalla prossima Partita. Anno scorso? È un ricordo, non dimentichiamo che nelle ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Simoneha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport RICORDO – Queste le parole di: «Giocando così tanto è normale che ci sia stanchezza. Purtroppo abbiamo qualche defezione, ma è qualcosa che capita a tutti. Massima fiducia per chi giocherà in unanon semplice contro un avversario in salute e che sta facendo bene. Centrocampo? Brozovic sappiamo tutti l’importanza che ha nella nostra squadra. Sta bene, è entrato molto bene col Porto, ho fatto delle valutazioni.inizialmente partono fuori, erano quelli che hanno giocato di più. Dimarco e Skriniar hanno provato a stringere i denti. Speriamo di riaverli dalla prossima. Anno scorso? È un ricordo, non dimentichiamo che nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... passione_inter : ?? LE PAROLE DI INZAGHI NEL PRE PARTITA LEGGI QUI ?? - infoitinterno : Inzaghi: «Partita non semplice! Panchina per Barella ed Acerbi? Vi spiego» - sportli26181512 : Inzaghi torna sulla fatal Bologna che consegnò il 19º al Milan: 'È un ricordo': Raggiunto da Sky Sport prima della… - FernandoCorti1 : @CdT_Online La passione c’è, questo Cornaredo non incoraggia festeggiare un gol alla Inzaghi. Dovesse il Lugano gio… - heyjude_90 : RT @PandArancio: Mikitarian, classe 1956 è alla 67esima partita da titolare di fila, Dzeko che era over 30 già quando si allenava con Milon… -