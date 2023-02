Inzaghi: «Lo sappiamo, dopo la Champions la stanchezza c’è» (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone Inzaghi «Abbiamo fatto primo tempo brutto, non da Inter, l’approccio non è stato dei migliori. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creata qualche occasione, se l’avessimo sbloccata staremmo parlando di un’altra partita». Si poteva fare meglio? «Sì, le condizioni del campo non aiutavano né noi né il Bologna, nel primo tempo dovevamo mettere più corsa e determinazione. Abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore». «Ci voleva più lucidità, freddezza con le occasioni di Calhanoglu, Dzeko, probabilmente avremmo amministrato meglio». «Lo sappiamo, lo stanchezza c’è. Al di là di qualche cambio forzato o voluto, sappiamo che le partite europee ti portano via tante tante energie, ma ci siamo abituati. Tre giorni dopo il Porto si doveva fare meglio». Tre sconfitte in trasferta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone«Abbiamo fatto primo tempo brutto, non da Inter, l’approccio non è stato dei migliori. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creata qualche occasione, se l’avessimo sbloccata staremmo parlando di un’altra partita». Si poteva fare meglio? «Sì, le condizioni del campo non aiutavano né noi né il Bologna, nel primo tempo dovevamo mettere più corsa e determinazione. Abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore». «Ci voleva più lucidità, freddezza con le occasioni di Calhanoglu, Dzeko, probabilmente avremmo amministrato meglio». «Lo, loc’è. Al di là di qualche cambio forzato o voluto,che le partite europee ti portano via tante tante energie, ma ci siamo abituati. Tre giorniil Porto si doveva fare meglio». Tre sconfitte in trasferta ...

