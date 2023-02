Inzaghi, il Bologna ha ottenuto con la tua Inter una prima volta. Ecco quale (Di domenica 26 febbraio 2023) Per l’Inter la sconfitta del Renato Dall’Ara è un completo disastro. Prestazione sconcertante, atteggiamento da cancellare e particolare prima volta per il Bologna. Simone Inzaghi cade per la settima volta in Serie A. prima volta – Il Bologna ha perso sei volte contro le prime sei squadre del campionato di Serie A. In tutte le occasioni in cui i rosso-blu hanno affrontato un club di alta fascia è arrivata una sconfitta. Una di queste ha visto protagonista anche l’Inter, che nel girone d’andata ha vinto 6-1. Purtroppo per Simone Inzaghi però quest’oggi al Renato Dall’Ara i nerazzurri sono caduti con il risultato di 1-0. La prestazione sconcertante dell’Inter ha permesso al ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Per l’la sconfitta del Renato Dall’Ara è un completo disastro. Prestazione sconcertante, atteggiamento da cancellare e particolareper il. Simonecade per la settimain Serie A.– Ilha perso sei volte contro le prime sei squadre del campionato di Serie A. In tutte le occasioni in cui i rosso-blu hanno affrontato un club di alta fascia è arrivata una sconfitta. Una di queste ha visto protagonista anche l’, che nel girone d’andata ha vinto 6-1. Purtroppo per Simoneperò quest’oggi al Renato Dall’Ara i nerazzurri sono caduti con il risultato di 1-0. La prestazione sconcertante dell’ha permesso al ...

