(Di domenica 26 febbraio 2023) Se, nei giorni scorsi, si è registrata la presa di posizione del numero uno rossonero Gerry, nelle ultime ore ? secondo le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport ? non è tardata ad ...

Ferri corti tra Milan e: anche Zhang ha l'area per il suo nuovo stadi, ma resta top secret. La questione stadio ha tuttavia evidenziato i ferri corti a cui sarebbero ormai arrivate le società ...Le scelte di Inzaghi premiano il turco e quest'ultimo sta ripagando con le proprie prestazioni la fiducia, ma deve anche fare i conti con le contestazioni dei tifosi della sua ex squadra, ...

Inter, riposta a Cardinale: anche Zhang si fa lo stadio, il retroscena Virgilio Sport

Bologna-Inter, la conferenza di Motta: "Europa Pensiamo alla prossima partita. Zirkzee e Arnautovic fuori" BolognaToday

Inter, non è per nulla scontata la permanenza di Lukaku. Da qui a ... L'Interista

Gds – Il Liverpool vuole Barella: costa 80 mln. Ma l’Inter blinda il…vicecapitano fcinter1908

Inter, Calhanoglu contestato dai tifosi milanisti: lui risponde | Squadre Sportevai.it

“L’Inter si fa lo stadio”. Apre così La Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Risposta al Milan, anche Zhang via da San Siro. Sorgerà a Milano, è già stata scelta l’area. E il presidente rivela: ho ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...