Inter, rendimento in trasferta da cancellare. La gara di ritorno con il Porto… (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter ha perso anche questa volta contro il Bologna. La seconda volta consecutiva in trasferta al Renato Dall’Ara per i nerazzurri, che confermano un trend assolutamente negativo lontani da San Siro. DIPENDENZA – L’Inter soffre quando è lontana da San Siro, questo è chiaro. Il problema è che gli stop ormai stanno diventando troppi. In poche settimane i nerazzurri hanno perso il vantaggio dal quinto posto e continuare a questi ritmi potrebbe portare ad un disastro clamoroso. Non finire tra i primi quattro posti sarebbe un risultato estremamente deludente e costerebbe probabilmente la panchina a Simone Inzaghi. Dipendere dal proprio ambiente, dal campo e dallo stadio non è una caratteristica da grande squadra. Solitamente il rendimento è omogeneo tra casa e fuori per le squadre di alta classifica, per ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’ha perso anche questa volta contro il Bologna. La seconda volta consecutiva inal Renato Dall’Ara per i nerazzurri, che confermano un trend assolutamente negativo lontani da San Siro. DIPENDENZA – L’soffre quando è lontana da San Siro, questo è chiaro. Il problema è che gli stop ormai stanno diventando troppi. In poche settimane i nerazzurri hanno perso il vantaggio dal quinto posto e continuare a questi ritmi potrebbe portare ad un disastro clamoroso. Non finire tra i primi quattro posti sarebbe un risultato estremamente deludente e costerebbe probabilmente la panchina a Simone Inzaghi. Dipendere dal proprio ambiente, dal campo e dallo stadio non è una caratteristica da grande squadra. Solitamente ilè omogeneo tra casa e fuori per le squadre di alta classifica, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Ottimo @Bolognafc1909 infligge a @inter il 7° KO in campionato. Al di là dei meriti della squadra di #ThiagoMotta c… - internewsit : Inter, rendimento in trasferta da cancellare. La gara di ritorno con il Porto... - - internewsit : Assogna: «Inter, rendimento grave. Questa rosa ha il dovere di lottare...» - - LemHombre : Quello che sarà per me il rendimento fino a fine anno. 72 punti finali, vittoria Coppa Italia, usciamo col Porto al… - NapoletanoFier1 : RT @realvarriale: Ottimo @Bolognafc1909 infligge a @inter il 7° KO in campionato. Al di là dei meriti della squadra di #ThiagoMotta che vin… -