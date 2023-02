Inter, Lautaro polemico con Marocchi su Sky: “Tranquillo che sono una persona sola” (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo le scuse ai tifosi da parte di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dell‘Inter contro il Bologna, su Sky Sport Giancarlo Marocchi ha voluto dire la sua: “Il fatto che così non andate da nessuna parte fossi un tuo compagno un po’ mi farebbe arrabbiare, ma lo userei per parlarne nello spogliatoio. Tra voi quando vi ritroverete ne parlerete o no?”. Ed ecco che l’attaccante argentino non ci sta e sbotta: “Ma stai Tranquillo che io sono una sola persona. Quello che dico qua lo dirò anche nello spogliatoio”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo le scuse ai tifosi da parte diMartinez dopo la sconfitta dell‘contro il Bologna, su Sky Sport Giancarloha voluto dire la sua: “Il fatto che così non andate da nessuna parte fossi un tuo compagno un po’ mi farebbe arrabbiare, ma lo userei per parlarne nello spogliatoio. Tra voi quando vi ritroverete ne parlerete o no?”. Ed ecco che l’attaccante argentino non ci sta e sbotta: “Ma staiche iouna. Quello che dico qua lo dirò anche nello spogliatoio”. SportFace.

