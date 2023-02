Inter, Inzaghi: 'Il primo responsabile del ko sono io, è difficile trovare sempre motivazioni' (Di domenica 26 febbraio 2023) A un anno di distanza l'Inter cade ancora a Bologna, decisivo un gol di Orsolini. Nel post partita l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) A un anno di distanza l'cade ancora a Bologna, decisivo un gol di Orsolini. Nel post partita l'allenatore nerazzurro Simone...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 3… - GorelloGiacomo : @Marco70230489 @EgliTare Ma ancora gli rispondi? Dicono di non essere ossessionati da Inzaghi ma non si perdono mez… - Luxgraph : Bologna-Inter, Inzaghi: 'Dopo la Champions c'è stanchezza, ma in trasferta bisogna fare di più'… -