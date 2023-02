Inter, già individuata l’area dove costruire lo stadio in solitaria: accordo già trovato da Zhang (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche l’Inter si muove verso la costruzione di uno stadio in solitaria In attesa della conferma ufficiale da parte del Milan di voler cotruire uno stadio per conto proprio, anche l’Inter inizia a muoversi verso questa direzione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe già l’accordo con un privato per la costruzione dell’impianto in un’area all’Interno del Comune di Milano. “C’è già un’area individuata, all’Interno del comune di Milano. Di più: si tratta di un terreno privato e la società nerazzurra ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate. Cosa manca? Fondamentalmente, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche l’si muove verso la costruzione di unoinIn attesa della conferma ufficiale da parte del Milan di voler cotruire unoper conto proprio, anche l’inizia a muoversi verso questa direzione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe già l’con un privato per la costruzione dell’impianto in un’area all’no del Comune di Milano. “C’è già un’area, all’no del comune di Milano. Di più: si tratta di un terreno privato e la società nerazzurra ha in essere unblindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate. Cosa manca? Fondamentalmente, ...

