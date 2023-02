Inter, Gazzetta dello Sport: “Addio San Siro, Zhang ha trovato l’area per il nuovo stadio” (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo anni di discussioni e rinvii pare che lentamente stiano iniziando ad essere scoperte le carte riguardanti il futuro del Milan e dell’Inter relativamente alla questione stadio. Nei giorni scorsi si era parlato delle intenzioni di Jerry Cardinale di trasferire i rossoneri in un nuovo impianto lontano da San Siro e ora arriva la risposta da parte di Steven Zhang. La Gazzetta dello Sport riporta di un piano B messo in funzione dal presidente nerazzurro, a quanto sembra visibilmente contrariato dal comportamento del nuovo proprietario dei cugini. C’è già un’area individuata, all’Interno del comune di Milano: un terreno privato e la società ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo anni di discussioni e rinvii pare che lentamente stiano iniziando ad essere scoperte le carte riguardanti il futuro del Milan e dell’relativamente alla questione. Nei giorni scorsi si era parlato delle intenzioni di Jerry Cardinale di trasferire i rossoneri in unimpianto lontano da Sane ora arriva la risposta da parte di Steven. Lariporta di un piano B messo in funzione dal presidente nerazzurro, a quanto sembra visibilmente contrariato dal comportamento delproprietario dei cugini. C’è già un’area individuata, all’no del comune di Milano: un terreno privato e la società ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della ...

