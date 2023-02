Inter, ecco l'idea per il vice Onana: se Handanovic lascia... (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel caso Handanovic dovesse decidere di lasciare l'Inter a fine stagione, i nerazzurri potrebbero andare su Alessio Cragno, portiere che... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel casodovesse decidere dire l'a fine stagione, i nerazzurri potrebbero andare su Alessio Cragno, portiere che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabb… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Sedute extra e grande forza di volontà, ecco come è rinato Lukaku. Ora vuole trascinare l'Inter - FcInterNewsit : GdS - Sedute extra e grande forza di volontà, ecco come è rinato Lukaku. Ora vuole trascinare l'Inter - sportli26181512 : Gli scatti, i corpo a corpo e il lavoro extra: ecco come è rinato Lukaku: Gli scatti, i corpo a corpo e il lavoro e… - fcin1908it : Gds – Dumfries, Champions e cessioni minori: ecco come l’Inter può blindare Barella -