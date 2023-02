Inter, è mal di trasferta: attacco a secco e quarta peggior difesa (Di domenica 26 febbraio 2023) Quinta sconfitta esterna e quarta peggior difesa lontano tra le mura amiche. Sono i numeri dell’Inter di Simone Inzaghi in trasferta dopo il ko del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Sono 17 i punti conquistati dai nerazzurri in trasferta, solo due in più del Lecce. Diciannove i gol fatti e ventidue quelli subiti. Come se non bastasse, dopo il pareggio con la Sampdoria per 0-0, l’Inter è rimasta a secco di gol per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2018. Tre in quell’occasione con Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico di Certaldo ha risolto le difficoltà in trasferta visto che il suo Napoli ha miglior attacco e difesa esterni. L’Inter, invece, ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Quinta sconfitta esterna elontano tra le mura amiche. Sono i numeri dell’di Simone Inzaghi indopo il ko del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Sono 17 i punti conquistati dai nerazzurri in, solo due in più del Lecce. Diciannove i gol fatti e ventidue quelli subiti. Come se non bastasse, dopo il pareggio con la Sampdoria per 0-0, l’è rimasta adi gol per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2018. Tre in quell’occasione con Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico di Certaldo ha risolto le difficoltà invisto che il suo Napoli ha miglioresterni. L’, invece, ...

MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina…

Serie A, l'Inter cade a Bologna. Decide il gol di Orsolini in una giornata veramente grigia per i nerazzurri.