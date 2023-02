Inter, che via vai sulle fasce! In due col Bologna si giocano il futuro – TS (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi alle 12.30 al Dall’Ara l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Bologna. Il tecnico nerazzurro farà dei cambi rispetto all’undici che ha affrontato il Porto. FASCE – Con l’assenza sicura di Federico Dimarco, contro il Bologna Robin Gosens partirà dal primo minuto. A fargli compagnia, sulla fascia opposta, ci sarà Denzel Dumfries che farà riposare Matteo Darmian (vedi probabili). Si tratta di una grande occasione per entrambi. L’olandese dopo il Mondiale ha perso il posto da titolare, il tedesco non lo ha mai conquistato. Come riporta Tuttosport, Dumfries è il favorito per lasciare Milano entro fine giugno. L’obiettivo della società è di incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni dalla sua cessione. Per Gosens il discorso è simile. Dal suo arrivo non è mai riuscito a rendere come fatto a Bergamo. Contro il Porto è entrato bene e ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi alle 12.30 al Dall’Ara l’di Simone Inzaghi sarà ospite del. Il tecnico nerazzurro farà dei cambi rispetto all’undici che ha affrontato il Porto. FASCE – Con l’assenza sicura di Federico Dimarco, contro ilRobin Gosens partirà dal primo minuto. A fargli compagnia, sulla fascia opposta, ci sarà Denzel Dumfries che farà riposare Matteo Darmian (vedi probabili). Si tratta di una grande occasione per entrambi. L’olandese dopo il Mondiale ha perso il posto da titolare, il tedesco non lo ha mai conquistato. Come riporta Tuttosport, Dumfries è il favorito per lasciare Milano entro fine giugno. L’obiettivo della società è di incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni dalla sua cessione. Per Gosens il discorso è simile. Dal suo arrivo non è mai riuscito a rendere come fatto a Bergamo. Contro il Porto è entrato bene e ...

