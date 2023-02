Inter | che flop a Bologna Il guizzo di Orsolini spegne Inzaghi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Dalla sconfitta con @inter @sscnapoli ha vinto 8 partite su 8 segnando 21 gol e subendone solo 2. La squadra di… - MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Gazzetta_it : Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria - DiaVoltaire : Giusto coronamento ad una settimana in cui ridicoli scribacchini deliravano articoli in cui affermavano che l'Inter… - AntonioRussoli6 : @Stefano48333033 @Inter @DAZN_IT È evidente mio caro fenomeno che hai qualche difficoltà a capire l’italiano. Vince… -

Napoli e il Napoli si preparano già a festeggiare lo scudetto. Ma intanto, in attesa dell'ufficialità del tricoloresolo per l'aritmetica non si può ancora assegnare agli azzurri (oggi l'ha perso, restando a - 18 dagli Azzurri), in città le prime celebrazioni della squadra di Spalletti prendono vita , in ...BOLOGNA - Altri punti persi, altra giornatasorride al Napoli. L'cade al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta,piazza la seconda vittoria di fila con il gol di Orsolini nell'ultimo quarto d'ora e regala a Spalletti un +18 ...

Inter, Inzaghi: "Spero che Dimarco e Skriniar siano dei nostri dalla prossima" Fantacalcio ®

Bologna-Inter, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv Corriere dello Sport

Diretta Bologna-Inter 1-0: LIVE Inzaghi ko, decide Orsolini Corriere dello Sport

Nuovo stadio, che succede Scontro totale tra Inter e Milan: tutti gli scenari La Gazzetta dello Sport

Cassano: “Inter, a Oporto sarà durissima. E sono pronto a scommettere che…” fcinter1908

Dopo il ko contro l'Inter il Toro di Giuseppe Scurto impatta in casa contro la Roma nel posticipo domenicale della ventunesima giornata mantenendo la quarta posizione in coabitazione con Bologna ...Thiago Motta non ha Arnautovic per infortunio (vedi convocati) e in formazione punta su due giocatori ritrovati. Di punta andrà comunque Musa Barrow, sole due reti in questa Serie A ma un assist nell’ ...