Inter-Brozovic e un futuro con le valigie pronte

Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione, il croato ha le valigie pronte e la direzione sarebbe quella verso Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero valutando uno scambio con Kessié ma chiaramente soltanto con un conguaglio a proprio favore potrebbero accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

