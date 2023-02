Inter, Bologna semina incertezza: la dirigenza riflette (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter si ferma ancora a Bologna, come un anno fa in un ko decisivo per lo Scudetto del Milan. Questa volta il titolo è già... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) L’si ferma ancora a, come un anno fa in un ko decisivo per lo Scudetto del Milan. Questa volta il titolo è già...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - sportli26181512 : Inter, Lautaro risponde deciso all'ex juventino Marocchi: Dopo Bologna-Inter 1-0, un Lautaro Martinez nervoso si pr… - EnricoNiente : RT @maserismo: Ufficiale, @Inter punta al terzo posto per vincere di nuovo lo scudetto a tavolino. #bolognavsinter #Bologna -