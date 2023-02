Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : ?? Matchday ? #BolognaInter ?? @SerieA 24^ giornata ? 12:30 CET ??? Stadio Renato Dall'Ara #ForzaInter - ZZiliani : Grazie a @gloriapoch72 che me lo segnala: dopo il #Siviglia anche l’#Espanyol ha preso posizione in Spagna contro i… - fcin1908it : VINCE L'INTER!!!!!!!!!!!!!!! Champions League, l'Inter batte il Porto 1-0: decide Romelu Lukaku!! Vittoria meritat… - _Anto101 : RT @Inter: ?? Matchday ? #BolognaInter ?? @SerieA 24^ giornata ? 12:30 CET ??? Stadio Renato Dall'Ara #ForzaInter - inlovewinter : RT @Inter: ?? Matchday ? #BolognaInter ?? @SerieA 24^ giornata ? 12:30 CET ??? Stadio Renato Dall'Ara #ForzaInter -

TRASFERTE A RISCHIO Nel 2023 l'ha giocato in campionato 5 volte in casa e 3 lontano da San Siro. Ha ottenuto una sola vittoria, quella sofferta e in rimonta sul campo della Cremonese, grazie ...Si parte alle 12:30 con l'che dopo la vittoria sul porto nell'andata degli ottavi di finale ... Nella Liga spagnola vittoria alla portata per il Barcellona che eliminato in settimana'Europa ...

Le probabili formazioni di Bologna-Inter: Barrow dal 1', Darmian al posto di Skriniar TUTTO mercato WEB

Bologna-Inter, le probabili formazioni: davanti Lukaku dal primo ... Sportitalia

Bologna Fc Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv il Resto del Carlino

Inter, al Dall'Ara per conservare il secondo posto e... invertire la tendenza La Gazzetta dello Sport

La prima di Brazao in Italia: preso dall'Inter nel 2019, esordisce al 72 ... Goal.com

Le dimissioni dell’ex numero 1 della Juventus sono arrivate da un pò, poche ore prima che scoppiassero i numerosi casi extracalcistici racchiusi dall’Inchiesta Prisma. Ed in attesa di comprendere ..."C’è voglia di LuLa piena, anche se a Bologna si gioca a mezzogiorno". È l'incipit di uno dei pezzi proposti da La Gazzetta dello Sport a poche ore dal lunch ...