Inter, adesso non puoi più sbagliare: così la qualificazione alla Champions è a rischio (Di domenica 26 febbraio 2023) adesso anche la qualificazione alla prossima Champions è a rischio. O comunque ci sarà da lottare parecchio nelle prossime 14 partite, quelle che separano l'Inter dal 3 giugno e dalla fine del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023)anche laprossimaè a. O comunque ci sarà da lottare parecchio nelle prossime 14 partite, quelle che separano l'dal 3 giugno e dfine del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreyOnana : Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era… - sportli26181512 : Inter, adesso non puoi più sbagliare: così la qualificazione alla Champions è a rischio: Inter, adesso non puoi più… - ang3for : @JackFCIM1908 @GioNeroBlu Con Spalletti ci fu un crollo verticale dopo la pausa natalizia, i giocatori, chi alle Ma… - Leo08213382 : @FcInterNewsit Inzaghi ha ammesso il suo più grande limite. Adesso (cioè a giugno) spetta alla dirigenza prendere u… - MatteoBandit2 : @tribsportblog @Inter Dai, adesso non esageriamo???? Se vincesse la Champions diventerebbe il terzo allenatore della… -