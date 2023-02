Insulti razzisti a giornalisti baresi a Brescia 

Leggi su agi

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Novantacinque minuti, recupero compreso, di cori: "Terroni, teru'n, non siete italiani, negri, scimmie". Sono soltanto alcuni deglie dei cori, culminati in aggressioni verbali, subiti dache stavano raccontando la gara, valevole per la 26esima giornata di serie B, disputata ieri tra Brescia e Bari. In tribuna i cronisti Michele Salomone (Radionorba), Luca Guerra (Radioselene), Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro (Telebari), hanno lavorato tra le urla e i cori dei tifosi del posto. Glierano cominciati già nel pre-partita, quando Guerra, mentre elencava le formazioni delle squadre è stato avvicinato da un tifoso che ha chiesto: "Siete di Bari, siete italiani?".