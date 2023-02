(Di domenica 26 febbraio 2023) Non poteva iniziare peggio il secondo campionato americano per Lorenzo. Nella gara d'esordio contro il DC United, infatti, l'ex capitano delha rimediato undopo appena mezz'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Insigne choc: infortunio col Toronto, l'ex Napoli esce in lacrime: Disavventura per l'ex capitano degli azzurri co… -

dopo uno scatto sembra aver subito uno strappo muscolare, è caduto ed è uscito dal campo sofferente con le mani sul volto zoppicando esprimendo tutto il proprio ...Il presidente del Napoli era stato contestato in estate per quello che sembrava uno smantellamento, viste le partenze di Mertens,, Koulibaly e Fabian Ruiz. Invece gli azzurri hanno aperto un ...

Insigne choc: infortunio col Toronto, l'ex Napoli esce in lacrime Corriere dello Sport

Choc a Brescia, tentativo di aggressione a Cellino Corriere dello Sport

Insigne choc, Lorenzo e moglie segnati dal lutto gravidanza ... CalcioNapoli24

De Laurentiis, telefonata-choc: "Premio milionario per perdere lo ... Liberoquotidiano.it

Striscione shock a Napoli: la reazione di Spalletti Corriere dello Sport

Disavventura per l'ex capitano degli azzurri costretto a uscire al trentesimo all'esordio in Mls per la sua seconda stagione americana ...Le Stade Rennais recevra l’Olympique de Marseille dimanche 5 mars 2023 à 20 h 45, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Un choc sans supporter marseillais se revendiquant comme tel, après l’int ...