Infortunio muscolare per Lorenzo Insigne nella 1ª giornata del nuovo campionato (Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato nel modo peggiore il nuovo campionato di Lorenzo Insigne: nella partita della 1ª giornata tra DC United e Toronto FC, con la squadra di Lorenzo sconfitta per 3-2. Le brutte notizie per l'ex capitano Azzurro, però, non sono finite con la sconfitta. Alla mezz'ora dall'inizio del match, Insigne si è accasciato a terra dopo uno scatto che gli ha riportato un forte risentimento alla coscia. Un problema muscolare che potrebbe essere abbastanza serio. Insigne si è infatti subito portato le mani al volto, dopodiché è stato rialzato dallo staff medico facendo una smorfia piuttosto eloquente. Infine, dopo essersi seduto in panchina, è scoppiato in lacrime. Sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per stabilire ...

