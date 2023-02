(Di domenica 26 febbraio 2023) Pixie Curties 'va in': ecco cosa farà dain poi Intervistate dalla rivista News.com, come riporta Leggo, ladi Pixie e la sua manager ( Roxy Jacenko ) hanno deciso che la baby ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Europarl_IT : ??Vuoi elaborare e condividere idee sul futuro dell'Europa? Hai tra i 16 e i 30 anni? ??????Unisciti a noi per l'EYE202… - lacittanews : Il suo nome è Pixie Curties ed è una 11enne australiana che nel pieno della pandemia di Covid-19 è riuscita con l’a… - Darmian_Goat : @Anto_ni_o___ Fattene un altro così arrivi a essere un influencer con 4 like. Antonio hai 16 anni, non pensi sia ar… - ellis_gemi : @sunstateofmind_ Tanto per cominciare, chiamare una ragazza di 20 anni ESSERE, la dice lunga su di te. Seconda cosa… - Giorno_Milano : Lory Costumi compie 25 anni Noi, influencer (del teatro) -

'Tornerà com'era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie' ha aggiunto la madre della giovane, che oggi vive con la famiglia a Sidney in una ...Il termine 'baby - pensionata ' sembra coniato apposta per lei, la giovanissima imprenditrice eche a soli 11può concedersi con serenità di smettere di lavorare e vivere nel lusso per il resto della vita, e per una buona causa: dedicarsi con costanza agli studi . La piccola ...

Influencer australiana va "in pensione" a 11 anni. La madre: «È ora ... Open

Influencer di 11 anni va “in pensione”. Parla la madre: “Adesso deve studiare” Notizie.it

Imprenditrice da 200mila euro al mese va in pensione a 11 anni. La mamma: «Ora deve studiare» corriereadriatico.it

Lory Costumi compie 25 anni Noi, influencer (del teatro) IL GIORNO

Influencer uccisa e fatta a pezzi con la sega elettrica. La polizia: «Non troviamo la testa» ilgazzettino.it

Andrea Diprè ha deciso di dire basta alla droga. Sui social spunta un video in cui annuncia di essere schiavo della cocaina e un noto influencer chiamato «Er ...Da un decennio Delia Giubeli gestisce il glorioso showroom di via Muratori. In vendita ci sono 2mila abiti di 50 categorie diverse e differenti epoche ...