Inferno di fuoco sull'autostrada, l'incidente choc alle prime luci del giorno. La situazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Tir giù dal viadotto, morto il conducente. Un terribile incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 26 febbraio, sull'autostrada del Sole nel comune di Calenzano, provincia di Firenze. Erano circa le 7:15 quando un mezzo pesante ha sbandato, è finito fuori strada ed è precipitato dal viadotto Marinella, nel tratto di autostrada tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Da apocalisse la scena che si è presentata ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Il mezzo ha infatti preso fuoco e le fiamme hanno interessato una vasta zona. Il tir, inoltre, si è messo di traverso per tutta la carreggiata e il tratto di autostrada, all'altezza del km 274, è stato chiuso al traffico. Niente da fare per il conducente che è morto come riportato da Autostrade per l'Italia.

