Infantino festeggia 7 anni da presidente Fifa | Grazie a chi l' ha resa migliore con me

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Zurigo, 26 feb. - (Adnkronos) - Il 26 febbraio è una data speciale per Gicheoggi i 7di presidenza. Per l'occasione, ha pubblicato un video di ringraziamento su Instagram: "Settefa, sono stato eletto per la prima volta comedella. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario e mi hanno aiutato a rendere laun'organizzazione, adatta allo scopo di rendere il calcio davvero globale e di unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport". “Sono a Parigi per preparare The BestAwards che andrà in scena domani. Oggi però per me è un giorno veramente speciale perché il 26 febbraio 2016, ...