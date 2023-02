Indennità di disoccupazione NASPI: ecco chi rischia la sospensione (Di domenica 26 febbraio 2023) Indennità di disoccupazione NASPI: per riattivare la prestazione è necessario inviare urgentemente la comunicazione del reddito presunto. La NASPI è un’Indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso il posto di lavoro. ecco in quali casi si rischia la sospensione dell’erogazione dell’Indennità di disoccupazione NASPI. Coloro che beneficiano dell’Indennità NASPI e lo scorso anno hanno effettuato la dichiarazione del reddito annuo presunto devono procedere con l’invio della comunicazione di quello relativo all’anno 2023. C’era tempo fino alla fine di gennaio, adesso l’erogazione ... Leggi su blowingpost (Di domenica 26 febbraio 2023)di: per riattivare la prestazione è necessario inviare urgentemente la comunicazione del reddito presunto. Laè un’mensile dierogata ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso il posto di lavoro.in quali casi siladell’erogazione dell’di. Coloro che beneficiano dell’e lo scorso anno hanno effettuato la dichiarazione del reddito annuo presunto devono procedere con l’invio della comunicazione di quello relativo all’anno 2023. C’era tempo fino alla fine di gennaio, adesso l’erogazione ...

