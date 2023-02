Incorvaia, nel van del GF Vip è successo di peggio: “Me ne vado se tirano fuori altro” (Di domenica 26 febbraio 2023) Giovedì scorso Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip inquadrando una busta nera. Il conduttore ha parlato di comportamenti gravi e di violazioni al regolamento, che avrebbero portato a seri provvedimenti. Alla fine abbiamo scoperto che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno manomesso un microfono ambientale e che Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno rivelato cose accadute fuori dalla casa di Cinecittà. Per queste ragioni i quattro gieffini sono andati al televoto senza passare dalle nomination. Incorvaia: “Se esce altro io me ne vado”. In questi giorni i gieffini hanno evitato di parlare dell’accaduto, a parte una lunga spiegazione di Tavassi a Daniele, al quale avrebbe dato del gay (alle spalle). Ieri notte però Edoardo è tornato a commentare l’accaduto mentre era nel van con Micol: ... Leggi su biccy (Di domenica 26 febbraio 2023) Giovedì scorso Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip inquadrando una busta nera. Il conduttore ha parlato di comportamenti gravi e di violazioni al regolamento, che avrebbero portato a seri provvedimenti. Alla fine abbiamo scoperto che Edoardo Tavassi e Micolhanno manomesso un microfono ambientale e che Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno rivelato cose accadutedalla casa di Cinecittà. Per queste ragioni i quattro gieffini sono andati al televoto senza passare dalle nomination.: “Se esceio me ne”. In questi giorni i gieffini hanno evitato di parlare dell’accaduto, a parte una lunga spiegazione di Tavassi a Daniele, al quale avrebbe dato del gay (alle spalle). Ieri notte però Edoardo è tornato a commentare l’accaduto mentre era nel van con Micol: ...

