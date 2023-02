Inclusione, Paola Severini e Daniele Cassioli: 'Con noi la disabilità non va mai in vacanza' (Di domenica 26 febbraio 2023) Parlare di disabilità e di Inclusione sociale in televisione e senza alcun tipo di paura. E' questo quello che fanno, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Parlare die disociale in televisione e senza alcun tipo di paura. E' questo quello che fanno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barney1404 : @lea_mazzotti Grazie Lea, Fra è sempre stato questo: inclusione. Aveva un suo Vangelo laico, molto al di là di quel… - Newsinunclick : O anche No, programma condotto da Paola Severini Melograni questa settimana va in onda con una puntata interamente… - paola_perazzoli : RT @Leonard6031: Non mi scorderò mai il momento quando Draghi disse: 'i non vaccinati non fanno più parte della società'. Ecco, solo nel p… - Raiofficialnews : Superiamo gli ostacoli: Paola Severini Melograni nel nome dell'inclusione sociale. '#OAncheNo – Il calcio è di tutt… -