Incidenti stradali | flash mob a Salerno FOTO

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ necessario cambiare lo stile della mobilità e dare priorità ai pedoni e ai ciclisti. È il messaggio inviato dalmob che si è svolto ieri nella città dipromosso dalla Fiab la Federazione italiana bici, in collaborazione con l’associazione Strade Sicure in prima linea nell’intervento quando si verificano. La ciclo passeggiata, pedoni i persone in bicicletta che ha toccato vari punti della città arrivando nei pressi del teatro Verdi dove ha perso la vita una ricercatrice universitaria si inserisce nell’ambito della campagna “città 30” che ha visto analoghe iniziative già in altre città italiane. Le persone indossando giacche catarifrangenti hanno attraversato sulle strisce pedonali con cartelle e una sagoma bianca che modella il corpo di una vittima in strada. Pur apprezzando il ...