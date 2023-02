(Di domenica 26 febbraio 2023)mortalea Grassaga , a San Donà: un'auto Peugeot 208 è uscita di strada ed è finita in un canale poco prima delle due di, ribaltandosi. Nello schianto in via Fossà è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mkidj : RT @leggoit: #incidente nella notte, morto un ragazzo: Gabriel aveva 19 anni. Il fratello gemello ha tentato di salvarlo - leggoit : #incidente nella notte, morto un ragazzo: Gabriel aveva 19 anni. Il fratello gemello ha tentato di salvarlo - DjGiuliaRegain : Il bello delle linee è che quando si intersecano creano un punto d‘incontro detto “incidente”, in matematica e…nell… - SilviaPonti4 : Etg - Maxi incidente sulla A9 nella galleria Quarcino, ma è un’esercitazione - Renata59410304 : In Russia sull'autostrada federale N°11 un incidente ha coinvolto 25 auto e 7 camion nella regione di Novgorod ca… -

mortalenotte a Grassaga , a San Donà: un'auto Peugeot 208 è uscita di strada ed è finita in un canale poco prima delle due di notte, ribaltandosi. Nello schianto in via Fossà è morto ......giallo per neve riguarderà alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e...correlati Il viaggio di Ali Hassoun ha fatto tappa in Regione Toscana 21 Marzo 2014 SIENA -...

Tragedia nella notte a San Donà: esce di strada con l'auto e finisce nel fossato. Morto Gabriel Andreetta, ave ilgazzettino.it

Incidente oggi a Macerata, schianto frontale tra due auto: morto uomo di 46 anni, tre feriti il Resto del Carlino

Scontro nella notte fra due auto in corso Finocchiaro Aprile: sette feriti PalermoToday

A1, camion precipita dal viadotto tra Calenzano e Barberino del Mugello: morto il conducente La Gazzetta dello Sport

Lecco, due escursionisti muoiono su vetta della Grigna Settentrionale Sky Tg24

In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli. Cliccando su "approvo", navigando i ...Terribile incidente a Milano, tra auto e moto. Il motociclista è in gravi condizioni. Ricoverata una donna incinta.