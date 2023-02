Incidente a San Donà di Piave: muore il 19enne Gabriel Andreetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Incidente mortale nella notte a Grassaga, frazione di San Donà di Piave in provincia di Venezia dove una Peugeut 208 è uscita di strada e ribaltandosi è finita in un canale che costeggia la strada poco prima delle due di notte. La vittima del violento schianto è il 19enne, Gabriel Andreetta che stava rientrando a casa dopo una serata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023)mortale nella notte a Grassaga, frazione di Sandiin provincia di Venezia dove una Peugeut 208 è uscita di strada e ribaltandosi è finita in un canale che costeggia la strada poco prima delle due di notte. La vittima del violento schianto è ilche stava rientrando a casa dopo una serata ... TAG24.

