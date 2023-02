Inchiesta Prisma Sassuolo: Le Dichiarazioni di Carnevali (Di domenica 26 febbraio 2023) LECCE – “Inchiesta Prisma? Ho avuto modo di leggere con il mio cuore e con la mia mente del nostro coinvolgimento e di quello di altre squadre, come una tempesta che sta per arrivare. Al momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia, ci sentiamo piuttosto tranquilli“. Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Lecce, commentando le notizie che la procura di Torino ha inviato gli atti anche ad altre procure. Inchiesta Prisma, i club coinvolti L’Inchiesta Prisma continua a far discutere: la procura di Torino ha inviato una serie di documenti a sei procure italiane, come se fosse una rete di trame che si espande. L’indagine sui conti coinvolge quindi altre ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) LECCE – “? Ho avuto modo di leggere con il mio cuore e con la mia mente del nostro coinvolgimento e di quello di altre squadre, come una tempesta che sta per arrivare. Al momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia, ci sentiamo piuttosto tranquilli“. Così Giovanni, amministratore delegato del, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Lecce, commentando le notizie che la procura di Torino ha inviato gli atti anche ad altre procure., i club coinvolti L’continua a far discutere: la procura di Torino ha inviato una serie di documenti a sei procure italiane, come se fosse una rete di trame che si espande. L’indagine sui conti coinvolge quindi altre ...

