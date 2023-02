Inchiesta Juve, l'uomo dei conti: 'Sulla 'Manovra Stipendi' Agnelli e il cda ci hanno nascosto tutto' (Di domenica 26 febbraio 2023) Emergono nuovi dettagli dalle pagine dell'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus davanti alla Procura della Repubblica di Torino... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Emergono nuovi dettagli dalle pagine dell'Prisma che vede coinvolta lantus davanti alla Procura della Repubblica di Torino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inchiesta Prisma-Juve: altri 6 club coinvolti e spuntano le lettere segrete - MaxNerozzi : Juve, nuovo fronte dell'inchiesta: accordi segreti con altri club - menteRicreativa : RT @bianconerodoc10: Chiné dall’inchiesta sportiva sulla Juve a alla nomina a giudice del Cga in Sicilia Nuovo incarico per il procuratore… - MondoBN : INCHIESTA PRISMA, Trasmessi atti ad altre 6 - Alessio_Ram : RT @GiuSette7: La Procura di Torino ha inviato ad altre 6 le carte dell'inchiesta Prisma. Tra queste non ci sono le procure di Napoli, Mila… -