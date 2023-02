Incendio al Maschio Angioino | Borrelli | “Individuare subito i responsabili”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ inquietante quanto accaduto questa notte a Napoli in due luoghi simbolo della città. Il solo fatto che sia possibile introdursi liberamente all’interno di Palazzo Reale e delè preoccupante. Che poi si possano forzare gli uffici della Soprintendenza e, poco distante, appiccare unall’interno di una torre del castello è assolutamente inaccettabile. Chiedo che vengano svolte delle indagini approfondite per ricostruire quanto accaduto e”. E’ quanto afferma Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. “E’ necessario capire – aggiunge – se i due eventi siano collegati e se alle spalle possa esserci un disegno strutturato. Senza dubbio va aumentato il livello di sicurezza di questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incendio Maschio Angioino, è doloso: distrutti documenti - infoitinterno : Napoli, incendio al Maschio Angioino: in fiamme i locali con i documenti nella torre - infoitinterno : Napoli, incendio nella notte in un locale del Maschio Angioino - infoitinterno : Napoli, incendio doloso nel deposito atti del comune al Maschio Angioino - infoitinterno : Incendio nella notte al Maschio Angioino, danneggiati documenti. Comune: 'Natura dolosa' -

Le fiamme hanno interessato attorno alle 2.30 il deposito degli uffici nella Torre dell'Oro dello storico castello, simbolo di Napoli. Si valutano i ...E' stato di natura dolosa l'sviluppatosi la scorsa notte in un deposito degli uffici delAngioino, a Napoli. Lo rende noto il Comune, senza fornire dettagli sulla matrice del rogo poiché "ci sono indagini in ...

Napoli, incendio al Maschio Angioino: in fiamme i locali con i documenti nella torre Fanpage.it

Napoli, fumo nella notte dal Maschio Angioino: l'incendio è doloso La Repubblica

Incendio Maschio Angioino, è doloso: distrutti documenti Corriere del Mezzogiorno

Incendio in un locale all'interno del Maschio Angioino: le fiamme nel cuore della notte NapoliToday

Napoli, incendio nella notte in un locale del Maschio Angioino ilmattino.it

Un incendio di natura dolosa in un deposito di documenti ha distrutto centinaia di faldoni in un locale del Comune di Napoli al Maschio Angioino. Le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...