“In Serie A gli arbitri puniscono i calciatori neri più dei bianchi: la colpa è del pubblico sugli spalti” (Di domenica 26 febbraio 2023) Gli arbitri della Serie A puniscono più i calciatori neri che i bianchi. Lo rivela uno studio dei ricercatori Beatrice Magistro e Morgan Wack pubblicato dalla British Sociological Association sulla rivista Sociology. Il Guardian ne scrive. I ricercatori hanno analizzato i dati delle partite di Serie A giocate tra il 2009 e il 2021, confrontando i dati di FootyStats, WhoScored e FBref su contrasti, falli e cartellini concessi dagli arbitri rispetto al videogioco Football Manager, che, sviluppato dalla società britannica Sports Interactive, è utilizzato dai club professionistici per scovare giocatori e che rappresenta gli stessi utilizzando una delle 20 categorie di tonalità della pelle. Ebbene, dal confronto dei dati è emerso che, “dal 2009 al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Glidellapiù iche i. Lo rivela uno studio dei ricercatori Beatrice Magistro e Morgan Wack pubblicato dalla British Sociological Association sulla rivista Sociology. Il Guardian ne scrive. I ricercatori hanno analizzato i dati delle partite diA giocate tra il 2009 e il 2021, confrontando i dati di FootyStats, WhoScored e FBref su contrasti, falli e cartellini concessi daglirispetto al videogioco Football Manager, che, sviluppato dalla società britannica Sports Interactive, è utilizzato dai club professionistici per scovare giocatori e che rappresenta gli stessi utilizzando una delle 20 categorie di tonalità della pelle. Ebbene, dal confronto dei dati è emerso che, “dal 2009 al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenz… - nelloscavo : 3) Una serie di filmati raccolti da @Avvenire_Nei riguardano proprio Chalayev. La propaganda cecena lo riprende me… - ZZiliani : E sì: gli amanti del calcio e le persone perbene si vergognano della #Juventus ma si vergognano ancor più del minis… - Luca90185736 : RT @AFTERCOPERNICUS: Oltre le polemiche con gli ex membri,ci siamo resi conto di un caso in cui si sono evidenziati una serie di problemi p… - autoscribo : per tutti gli episodi e tutte le puntate di teen wolf che ho visto della serie credo di non aver mai pianto così ta… -