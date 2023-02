In fila alla Bolognina, sognando la nuova svolta (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - La statuetta di Lenin sopra al frigorifero 'fa la guardia' alle bottiglie di Lambrusco messe al fresco (pronte per la prossima polentata) e lancia un'occhiata alla quercia del Pds con la falce e il martello incorniciate dentro una bandiera di tessuto rosso autografata da Achille Occhetto. "Questa è la fila per votare?". Nel (piccolo) quartier generale del circolo della Bolognina, cuore rosso di Bologna, si sente la voce incredula di una anziana sorpresa dai tanti elettori dem in fila dalla mattina per partecipare alle primarie. "Chiediamo una nuova svolta. Serve un deciso cambio rotta del partito verso sinistra" il coro del popolo della Bolognina, quartiere della prima periferia del capoluogo emiliano, simbolo della resistenza partigiana. Il 12 ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - La statuetta di Lenin sopra al frigorifero 'fa la guardia' alle bottiglie di Lambrusco messe al fresco (pronte per la prossima polentata) e lancia un'occhiataquercia del Pds con la falce e il martello incorniciate dentro una bandiera di tessuto rosso autografata da Achille Occhetto. "Questa è laper votare?". Nel (piccolo) quartier generale del circolo della, cuore rosso di Bologna, si sente la voce incredula di una anziana sorpresa dai tanti elettori dem inmattina per partecipare alle primarie. "Chiediamo una. Serve un deciso cambio rotta del partito verso sinistra" il coro del popolo della, quartiere della prima periferia del capoluogo emiliano, simbolo della resistenza partigiana. Il 12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, Maria De Filippi stringe nuovamente la mano alle tante persone che si sono messe in fila a… - fanpage : Alla camera ardente di #mauriziocostanzo sono tantissimi i romani cui la conduttrice ha stretto la mano . De Filipp… - FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - max74427413 : RT @World24New: No, cara Giorgia, non fanno la fila per mangiare il “Grillo Cheeseburger” da 13,90 euro in un locale alla moda... fanno l… - Candid_S_Voce : In fila alla Bolognina, sognando la nuova svolta - -