Imprevisto a Una Voce Per San Marino, si vede qualcosa di troppo: “Spostati subito!” (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri sera ad Una Voce per San Marino hanno eletto i rappresentati della repubblica più antica del mondo per l’Eurovision Song Contest 2023. Canzoni, ospiti, qualche gaffe (come lo spoiler dei vincitori) e anche un Imprevisto un po’ particolare, diciamo da commedia anni 80 alla Lino Banfi. A metà dello show Jonathan Kashanian si è collegato con l’inviato al San Marino Outlet Experience. Irol si era piazzato accanto ai camerini e dai vetri si è visto qualcuno mentre si stava cambiando. Ovviamente è stato uno dei momenti più commentati su Twitter (dove Una Voce per San Marino è stato primo in tendenza tutta la notte). Imprevisto per Jonathan: “Spostati subito Irol!” Il conduttore di Una Voce Per San Marino ha iniziato a ... Leggi su biccy (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri sera ad Unaper Sanhanno eletto i rappresentati della repubblica più antica del mondo per l’Eurovision Song Contest 2023. Canzoni, ospiti, qualche gaffe (come lo spoiler dei vincitori) e anche unun po’ particolare, diciamo da commedia anni 80 alla Lino Banfi. A metà dello show Jonathan Kashanian si è collegato con l’inviato al SanOutlet Experience. Irol si era piazzato accanto ai camerini e dai vetri si è visto qualcuno mentre si stava cambiando. Ovviamente è stato uno dei momenti più commentati su Twitter (dove Unaper Sanè stato primo in tendenza tutta la notte).per Jonathan: “subito Irol!” Il conduttore di UnaPer Sanha iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Imprevisto a Una Voce Per San Marino, si vede qualcosa di troppo: “Spostati subito!” #a #Imprevisto #Una #Per #Voce… - BITCHYFit : Imprevisto a Una Voce Per San Marino, si vede qualcosa di troppo #UnaVocePerSanMarino - lindahogws : @liarhogws hai pescato una CARTA IMPREVISTO - Dome689 : RT @Open_gol: Tra i cantanti che sognano il premio e quindi il palco dell'Eurovision anche gli Eiffel 65, Lorenzo Licitra e Roy Paci https:… - Open_gol : Tra i cantanti che sognano il premio e quindi il palco dell'Eurovision anche gli Eiffel 65, Lorenzo Licitra e Roy P… -