Impresa sfiorata, il Benevento 5 cade sul campo della capolista Sala Consilina (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon è bastata una prestazione importante al GG Team Wear Benevento 5 per uscire indenne dalla trasferta sul campo della capolista Sporting Sala Consilina (63) dell'ex tecnico giallorosso Oliva. Alla fine, ad imporsi sono stati i padroni di casa (4-3), che nella ripresa hanno ribaltato lo 0-3 in favore dei ragazzi di mister Nitti al termine del primo tempo. IL MATCH – I sanniti hanno iniziato la sfida a viso aperto segnando al 4' e al 5' con Toro e Caliendo per un veloce uno-due. Dopo la risposta della capolista, con Mambella sempre attento tra i pali, al 13' è arrivato anche il tris di Toro con le due squadre al riposo con i beneventani avanti 3-0 dopo un primo tempo da urlo disputato dai giallorossi. Nella ripresa, come era ...

