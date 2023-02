Immigrazione | naufragio nel Crotonese | una trentina le vittime

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 febbraio 2023) CATANZARO (ITALPRESS) – Drammatico, nella notte, sulle coste joniche della Calabria. Al largo di Steccato di Cutro, infatti, un gruppo immigrati sono stati ritrovati in mare, in quanto l'imbarcazione non avrebbe retto l'imponenza delle onde. In corso le attività di soccorso da parte di Capitanieria di Porto e Guardia di Finanza, ma sono già unai corpi senza vita recuperati. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it