Ilary Blasi torna a Verissimo: "Occasione per parlare di Totti e del nuovo amore con Bastian?" (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilary Blasi si prepara al grande ritorno in tv, dopo aver finora popolato le pagine di gossip. Dopo la rottura dal marito Francesco Totti e dopo il ritrovato amore con Bastian, Ilary è pronta anche a riprendere in mano la conduzione, in vista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Non prima però di approdare a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

