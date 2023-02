Il Volley Bergamo 1991 riparte subito: stesa Perugia in tre set (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Volley Bergamo. La squadra di coach Micoli si regala tre punti nel delicato match contro la Bartoccini Perugia, arrivata al Pala Intred affamata di punti salvezza ma costretta a fare i conti con la determinazione e il bel gioco delle rossoblù. Il match inizia con una sinfonia di attacchi che passano da Butigan a Lanier, Perugia recupera e si porta a -1, ma gli ace di Gennari (3) valgono un nuovo allungo. Le umbre di nuovo reagiscono (15-14) e allora Micoli dà spazio a Partenio che trova subito il punto del +2. L’urlo di Lorrayna al punto del 21-18, seguito da quello di Lanier sono la sentenza che avvia il parziale alla chiusura: 25-21. La strada sembra in salita in avvio di secondo set e allora dentro anche Frosini (3-5) ed è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023). Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il. La squadra di coach Micoli si regala tre punti nel delicato match contro la Bartoccini, arrivata al Pala Intred affamata di punti salvezza ma costretta a fare i conti con la determinazione e il bel gioco delle rossoblù. Il match inizia con una sinfonia di attacchi che passano da Butigan a Lanier,recupera e si porta a -1, ma gli ace di Gennari (3) valgono un nuovo allungo. Le umbre di nuovo reagiscono (15-14) e allora Micoli dà spazio a Partenio che trovail punto del +2. L’urlo di Lorrayna al punto del 21-18, seguito da quello di Lanier sono la sentenza che avvia il parziale alla chiusura: 25-21. La strada sembra in salita in avvio di secondo set e allora dentro anche Frosini (3-5) ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kyashan75 : Mi rifaccio con le ragazze del Volley Bergamo va ???? - PaolaTacconi : RT @wealthplanetpg: Le Black Angels scendono in campo a Bergamo! ????| @volley_bergamo1991 ????| @volleyballworld ???| 17.00 ?????? #BlackAng… - PerugiaViVa : RT @wealthplanetpg: Le Black Angels scendono in campo a Bergamo! ????| @volley_bergamo1991 ????| @volleyballworld ???| 17.00 ?????? #BlackAng… - GazzettinoL : Calcio, Torna nuovamente la Serie A - wealthplanetpg : Le Black Angels scendono in campo a Bergamo! ????| @volley_bergamo1991 ????| @volleyballworld ???| 17.00 ??????… -