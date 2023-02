Il vero gioco sporco del Pd a caccia di voti: la mossa che fa tremare l'Italia (Di domenica 26 febbraio 2023) Non c'è nulla di romantico in una rivoluzione da asporto, diceva Che Guevara. E c'è qualcosa di spaventosamente stridente, di ideologicamente pericoloso nel silenzio che, da sinistra, avvolge i ruggiti dei cortei anarchici da Firenze al resto d'Italia. Ma, in queste ore, siamo ad uno scatto - politico - successivo. Al netto dell'idea che, se il governo avesse subito condannato le «risse fasciste», forse qui non si degenerava, il problema ora non sta tanto negli inni dementi alle foibe e al maresciallo Tito. Né sta nelle minacce di morte al ministro dell'Istruzione («A noi piace di più Valditara a testa ingiù», armentario bombarolo anni '70); o nei centri sociali alla Askatasuna i quali scimmiottano la più feroce violenza anarchica inserendosi nei collettivi studenteschi. Il problema, qui, non sta più soltanto nell'indifferenza gramsciana della sinistra verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Non c'è nulla di romantico in una rivoluzione da asporto, diceva Che Guevara. E c'è qualcosa di spaventosamente stridente, di ideologicamente pericoloso nel silenzio che, da sinistra, avvolge i ruggiti dei cortei anarchici da Firenze al resto d'. Ma, in queste ore, siamo ad uno scatto - politico - successivo. Al netto dell'idea che, se il governo avesse subito condannato le «risse fasciste», forse qui non si degenerava, il problema ora non sta tanto negli inni dementi alle foibe e al maresciallo Tito. Né sta nelle minacce di morte al ministro dell'Istruzione («A noi piace di più Valditara a testa ingiù», armentario bombarolo anni '70); o nei centri sociali alla Askatasuna i quali scimmiottano la più feroce violenza anarchica inserendosi nei collettivi studenteschi. Il problema, qui, non sta più soltanto nell'indifferenza gramsciana della sinistra verso ...

