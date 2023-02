Il tocco di “Cipria” di Giorgio Armani: un sentimento intimo e raccolto (Di domenica 26 febbraio 2023) Life&People.it Review sentimentale couture dallo show di chiusura della Settimana della Moda di Milano. Re Giorgio e l’intimità per difendersi dagli eccessi e dal caos, un tripudio per Giorgio Armani e per la sua collezione autunno inverno 2023-2024 ispirata a uno dei momenti più importanti nella giornata della donna, quello riservato al trucco, e sciorinata a livello concettuale con una serie di abiti di grande eleganza, raffinatezza e minimalismo. Tra morbidezza e perle il designer colpisce un’altra volta nel segno, marchiando ancora la città meneghina con il suo stile inconfondibile. “Cipria”: l’ennesima trovata del Maestro “Cipria” è la nuova collezione di Armani, confezionata in un fashion show studiato in ogni minimo dettaglio in quel teatro personale di via Borgonuovo che ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 26 febbraio 2023) Life&People.it Review sentimentale couture dallo show di chiusura della Settimana della Moda di Milano. Ree l’intimità per difendersi dagli eccessi e dal caos, un tripudio pere per la sua collezione autunno inverno 2023-2024 ispirata a uno dei momenti più importanti nella giornata della donna, quello riservato al trucco, e sciorinata a livello concettuale con una serie di abiti di grande eleganza, raffinatezza e minimalismo. Tra morbidezza e perle il designer colpisce un’altra volta nel segno, marchiando ancora la città meneghina con il suo stile inconfondibile. “”: l’ennesima trovata del Maestro “” è la nuova collezione di, confezionata in un fashion show studiato in ogni minimo dettaglio in quel teatro personale di via Borgonuovo che ...

