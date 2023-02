Il tir che sbanda, si incendia e precipita da un viadotto sull’A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello (Di domenica 26 febbraio 2023) Un tir ha sbandato e ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello. L’autista è morto. L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30 di questa mattina sulla carreggiata in direzione Bologna. L’Anas ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto interessato. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è uscito fuori strada all’altezza del viadotto Marinella, e subito dopo ha preso fuoco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. sull’A1 si è formato un chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita di ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Un tir hato e ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A1 tradel. L’autista è morto. L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30 di questa mattina sulla carreggiata in direzione Bologna. L’Anas ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto interessato. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è uscito fuori strada all’altezza delMarinella, e subito dopo ha preso fuoco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.si è formato un chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Si chiamava Giovanni Gaito, aveva 40 anni ed era originario di Somma Vesuviana È il camionista eroe che ha bloccato… - infoitinterno : Il tir che sbanda, si incendia e precipita da un viadotto sull'A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello - iltriario : @AdrianaSpappa Noto con rammarico continue false notizie, so per certo che non sono 400mila ma 4 milioni ! tutti s… - VaccinatiTonto : @neap_psycho Alla prima possibile, ti porta via un tir che ti arriva addosso a 90km/h mentre tu viaggi a passo di corsa umana. ???????? - RitaStefanelli1 : @Renato65497671 Ehh, coi tempi che corrono ce ne vorrebbe un Tir! -