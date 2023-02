Il tifoso della Roma è sconsolato: “Inutile giocare contro questo Napoli” – VIDEO (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tifoso della Roma e youtuber Gabboman parla dopo l’ottava vittoria del Napoli messa a segno contro l’Empoli. Il Napoli vince con l’Empoli per 2-0, un’altra dimostrazione di forza per gli uomini di Luciano Spalletti che anche in dieci uomini per l’espulsione di Mario Rui non subiscono mai la pressione degli avversari. Il commento di Empoli-Napoli è stato fatto anche da Gabboman, noto youtuber e tifoso della Roma che ha detto: “Da amante del calcio, mettendo da parte la Roma, la partita che attendo di più è quella del Napoli. Quando scendono loro in campo lo spettacolo è assicurato. Osimhen è sopra a tutti. Il Napoli rispetta tutti gli avversari, non è una squadra ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Ile youtuber Gabboman parla dopo l’ottava vittoria delmessa a segnol’Empoli. Ilvince con l’Empoli per 2-0, un’altra dimostrazione di forza per gli uomini di Luciano Spalletti che anche in dieci uomini per l’espulsione di Mario Rui non subiscono mai la pressione degli avversari. Il commento di Empoli-è stato fatto anche da Gabboman, noto youtuber eche ha detto: “Da amante del calcio, mettendo da parte la, la partita che attendo di più è quella del. Quando scendono loro in campo lo spettacolo è assicurato. Osimhen è sopra a tutti. Ilrispetta tutti gli avversari, non è una squadra ...

