Il sostegno sino-iraniano alla Russia che preoccupa l'Occidente (Di domenica 26 febbraio 2023) I Paesi del G7 avvertono che contribuire allo sforzo militare russo in Ucraina comporterà "gravi costi", in un messaggio a Pechino e all'Iran. Nelle ultime settimane si è sempre più parlato del possibile trasferimento di tecnologie chiave per l'industria bellica dalla Cina alla Russia. Con Washington che venerdì ha annunciato nuove sanzioni contro oltre duecento entità cinesi, oltre a vietare l'acquisto di tecnologia Usa a cinque società della Repubblica Popolare. Il messaggio è rivolto anche alla Repubblica Islamica. Almeno dall'inizio dell'estate 2022 si parla del ruolo dei droni suicidi iraniani nel bombardare le infrastrutture di Kiev. Oltre alla recente notizia della pianificazione di un complesso industriale per la costruzione di suddetti droni in territorio russo.

