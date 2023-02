Il ricordo di Maurizio Costanzo nella puntata di Domenica In (Di domenica 26 febbraio 2023) nella puntata del 26 febbraio prosegue ancora il racconto dei protagonisti di Sanremo 2023 con in studio Elodie, I Cugini di Campagna e Chiara Francini ROMA – Domenica 26 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 24^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura, un ampio spazio dedicato al ricordo dell’indimenticabile Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio. In studio con Mara Venier tanti amici e colleghi del grande giornalista e conduttore tv: l’Avv. Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi, Giampiero ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023)del 26 febbraio prosegue ancora il racconto dei protagonisti di Sanremo 2023 con in studio Elodie, I Cugini di Campagna e Chiara Francini ROMA –26 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 24^dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura, un ampio spazio dedicato aldell’indimenticabile, scomparso venerdì 24 febbraio. In studio con Mara Venier tanti amici e colleghi del grande giornalista e conduttore tv: l’Avv. Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi, Giampiero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : In ricordo di Maurizio Costanzo, questa sera non è stata trasmessa la sigla finale di Striscia. Le Veline… - enpaonlus : L'Italia piange Maurizio Costanzo, i nonni erano di Ortona - Spettacoli - Il Centro - Grande difensore dei diritti… - sscnapoli : “Ciao Maurizio”, il ricordo di Aurelio De Laurentiis. - LucaVettraino : Maurizio Costanzo, Fabrizio Corona si tatua «Maestro mio» sul collo: ecco il ricordo indelebile - Claplaz : Il ricordo di Maurizio Costanzo ieri sera su Canale 5, appena il 12% di share, dimostra che in realtà il pubblico s… -