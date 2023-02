Il pragmatismo di Meloni che convince Ue e Usa L’analisi di Folli

Leggi su formiche

(Di domenica 26 febbraio 2023) “Il governova criticato pesantemente sugli errori che commette, spesso anche per l’inesperienza dei suoi ministri e la loro incapacità di comunicare secondo un certo criterio. Ma su punti di fondo come la politica estera e le questioni economiche l’Europa prende atto che non è un governo di barbari alle porte dell’Ue”. Lo dice Stefano, editorialista di Repubblica e politologo, che analizza con Formiche.net l’ultima settimana del presidente del Consiglio, tra il viaggio in Ucraina, il rapporto con gli Stati Uniti e l’endorsement della stampa internazionale che lo ha promosso sulle politiche economiche, nella consapevolezza che l’obiettivo di Palazzo Chigi è ora il viaggio a Washington, che potrebbe significare “effettivamente un cambio di scenario per la politica estera italiana a cui il premier sta palesemente lavorando”. Come la visita a ...