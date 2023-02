Il popolo Pd e la prova dei gazebo. Ma le primarie non sono la salvezza (Di domenica 26 febbraio 2023) Nate come strumento per risollevare la partecipazione, nel tempo hanno perso sempre più efficacia. Come nella sinistra francese, la chiamata al voto dei simpatizzanti non ha consolidato la vita del ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Nate come strumento per risollevare la partecipazione, nel tempo hanno perso sempre più efficacia. Come nella sinistra francese, la chiamata al voto dei simpatizzanti non ha consolidato la vita del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziotobia13 : L'operazione NATO in Serbia è ESATTAMENTE la prova che grazie alla NATO stessa e all'Europa unita, siamo riusciti a… - flvgiu58 : @SabrySocial Pandemia ,guerra mettono alla prova la democrazia , che si trova nel mezzo tra il popolo che chiede p… - Frances55384532 : Inoltre sono gli Ucraini che vogliono arrivare ha Mosca e sterminare tutto il popolo Russo. Ecco la prova il Minist… - qualunque15 : RT @ultimenotizie: 'I carri armati tedeschi sono già apparsi sul suolo russo. Spero che #Berlino non dimentichi come sono andate a finire l… - Zerbato_Luigi : RT @ultimenotizie: 'I carri armati tedeschi sono già apparsi sul suolo russo. Spero che #Berlino non dimentichi come sono andate a finire l… -